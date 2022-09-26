Son dakika haber | Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde eylül ayında evlerin önüne kurulan kazanlarda kaynatılanbuğdaydan bulgur yapılıyorÇukur Çeşme Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Ahmet Özsunar, her yıl buğdayı kaynatarak yaptığı bulguru sattığını söyledi. Batman'ın Gercüş ilçesinde eylül ayında evlerin önüne kurulan kazanlarda kaynatılan buğdaydan bulgur yapılıyor Çukur Çeşme Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Ahmet Özsunar, her yıl buğdayı kaynatarak yaptığı bulguru sattığını söyledi. Özsunar, "Buğday önce yıkanıyor, sonra kazanlarda kaynatılıyor. Kuruması için damlarda bekletiliyor. Damda kuruyan buğday değirmende öğütülüp bulgur haline getiriliyor. İlçemizde ve köylerde her yıl bu mevsimde bulgur kazanları kuruluyor." dedi. Öğütülen bulgurluk buğdaydan 3 çeşit yemeklik ürün aldıkları için vatandaşların daha fazla rağbet gösterdiğini anlatan Özsunar, imece usulü bulgur hazırladıklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak Batman Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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