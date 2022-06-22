Son dakika haber | Gamze Taşcıer: Bu Ülkede Yaşayan 42 Milyon Kadına Öldükten Sonra da Adalet Yok

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla düşürülmesine TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi. Taşcıer, "'Bu zihniyet iktidarda olduğu sürece bu ülkede yaşayan 42 milyon kadının can güvenliği yok, bu kadınlar için adalet yok' diyorduk ama eksik söylemişiz. Bu ülkede yaşayan 42 milyon kadına öldükten sonra da adalet yok" dedi.

Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurul'da bugün yaptığı konuşmada, Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla düşürülmesini eleştirdi. Taşcıer, şunları söyledi:

"Dün Pınar Gültekin davası ile ilgili çıkan karar, büyük bir skandal, apaçık bir hukuk katliamıdır. Pınar Gültekin'e işkence ederek boğan, yaşarken bir varile koyan ve üzerine beton döken bir barbarın işlediği, insan olan herkesin tüylerini ürperten bir cinayete haksız tahrik indirimi verildi. Bu kadar net bir şekilde canavarca işlenen bir cinayete indirim, adeta ödül niteliğinde olması ne adalete sığar ne vicdanlara sığar.

"MAALESEF BU KARAR, DAVASI DEVAM EDEN KATİLLERİ DE UMUTLANDIRACAK"

Maalesef bu karar, potansiyel kadın katillerini de cesaretlendireceği gibi halihazırda davası devam eden katilleri de umutlandıracak. Çünkü bu kararın indirim gerekçesi, katillerin savunmasına katkı sunacak. Katiller adeta sözleşmiş gibi aynı gerekçelerle kendilerini savunacak ve kendi deyimi ile gerçekten '3-5 yıl yatıp' çıkacaklar.

"DAHA CANAVARCA BİR CİNAYET İŞLENEMEZ DEDİĞİMİZ BİR OLAYDA BİLE İNDİRİM VERİLDİ"

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca ve Meclis iradesini yok sayarak çekilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona koşulsuz destek veren sizler, bu sözleşemeden çıkarken 'Bizim bu sözleşmeye ihtiyacımız yok, bizim kanunlarımız bize yeter ve biz öyle bir kanun teklifi hazırlayacağız ki kadınları koruduğumuz gibi caydırıcı cezalarla bu cinayetlerin oluşmasına engel olacağız' dediniz. Biz o gün hem Genel Kurul'da hem komisyonda dedik ki 'Bir cinayetin olması için cezaların arttırılması yetmez. Bu cezaların uygulanabilir olması ve mutlak olması gerekir, caydırıcı olabilmesi için. ve eğer siz kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerini kaldırmazsanız bu çıkartacağınız kanun teklifi de maalesef bir çözüm olmayacak' dedik. ve bugün geldiğimiz nokta da 'daha canavarca bir cinayet işlenemez' dediğimiz bir olayda bile cinayete indirim verildi.

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN 42 MİLYON KADINA ÖLDÜKTEN SONRA DA ADALET YOK"

Elbette bu kararı tek bir kişi almadı. Hayatın her alanında olduğu gibi yargıda da bir erkek egemen zihniyet bulunuyor. Bu zihniyet nedeni ile de bu utanç verici karar, maalesef alındı. Peki nedir bu karanlık zihniyet? Elbette ki kadın ve erkeği eşit görmeyen, kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören, kadınların varlığını bile bir tahrik gerekçesi görüp kadınlara yönelik işlenen şiddeti meşrulaştırmaya çalışan bir zihniyet. Bu nedenle değerli milletvekilleri, 'Bu zihniyet iktidarda olduğu sürece bu ülkede yaşayan 42 milyon kadının can güvenliği yok, bu kadınlar için adalet yok' diyorduk. Ama eksik söylemişiz. Bu ülkede yaşayan 42 milyon kadına öldükten sonra da adalet yok."

ANKA / Güncel