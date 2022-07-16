Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları üç gündür devam ediyor Son dakika gündem haberi... Ormanlık alanda çıkan yangından detaylar Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Yangın söndürme uçaklarından detaylar Yangın söndürmeye katılan askerlerden detaylar Fas'ın kuzeyindeki Araiş vilayetinde 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar... Ormanlık alanda çıkan yangından detaylar Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Yangın söndürme uçaklarından detaylar Yangın söndürmeye katılan askerlerden detaylar Fas'ın kuzeyindeki Araiş vilayetinde 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar üç gündür devam ediyor. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor. AA / Jalal Morchidi - Güncel Fas Güncel Haberler Son Dakika

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