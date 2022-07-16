Son dakika haber! Fas'ta orman yangınları üç gündür devam ediyor
AA - Jalal Morchidi - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Ormanlık alanda çıkan yangından detaylar Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Yangın söndürme uçaklarından detaylar Yangın söndürmeye katılan askerlerden detaylar Fas'ın kuzeyindeki Araiş vilayetinde 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar...
Ormanlık alanda çıkan yangından detaylar
Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar
Söndürme çalışmalarından detaylar
Yangın söndürme uçaklarından detaylar
Yangın söndürmeye katılan askerlerden detaylar Fas'ın kuzeyindeki Araiş vilayetinde 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar üç gündür devam ediyor. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
AA / Jalal Morchidi - Güncel