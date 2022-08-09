Son dakika haber: Eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, eşi Dilek Karcı'yı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren Ergün Karcı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Dilek Karcı ile eşi Ergün Karcı arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün Karcı evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Karcı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Dilek Karcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Ergün Karcı ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ergün Karcı tutuklanırken, Dilek Karcı'nın ise yarın Tire'de defnedileceği öğrenildi.