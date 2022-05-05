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Son dakika haber! Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Son dakika haber! Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda C.D. (22) gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Uyuşturucu, Bismil, Güncel, Haberler

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