Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçenin Akpınar Mahallesi'nde, Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 61 J 1288 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün sürücüsü Bayraktar ile araçta bulunan Ali Ocak, Elmas ve Nazlıcan Değermenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Derviş Altuntaş - Güncel

Hüseyin Bayraktar, Akçaabat, Minibüs, Trabzon, Güncel, Haberler

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