Son dakika haber | DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığına silahla saldıran zanlı tutuklandı

PÜTÜRGE, MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Pütürge İlçe Başkanlığına silahlı saldırıda bulunulan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan 2022 tarihinde DEVA Partisi Pütürge İlçe Binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak emniyet birimleri tarafından yürütülen kapsamlı ve titiz çalışma sonucu saldırının M.K. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs olayda kullandığı silahla birlikte 18 Nisan 2022 günü gözaltına alınmış ve ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir. M.K. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.