Son dakika haber... "Demir Yumruk" operasyonu - Erol Evcil'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi Son dakika haberlerine göre Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 280 şüpheli gözaltına alındı. Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 280 şüpheli gözaltına alındı. AA / Güncel Erol Evcil Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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