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Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü

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Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk telef oldu.

Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, ailesiyle birlikte bir akrabasının cenazesine gitti.

YÜZLERCE TAVUK TELEF OLDU

Bu sırada son 2 aylık elektrik faturası ödenmediği için çiftliğin elektriği kesildi. Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü

"ÇUKUR KAZIP HEPSİNİ GÖMDÜM"

Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Neredeyse hepsi telef oldu. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

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