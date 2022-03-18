Son dakika haber: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı

ÇANAKKALE (DHA) - 18 MART Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı'nda, meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Fener Alayı'nda, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü akşam saat 19.00'da Çanakkale Valiliği koordinesinde düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü.Dev Türk bayrağının açıldığı Fener Alayı, Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından İskele Meydanı'nda sona erdi.