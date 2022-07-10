ÇAMLICA KULESİNE YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ÇAMLICA Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
ÇAMLICA Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel