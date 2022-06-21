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Son dakika haber... Bozkır Devlet Hastanesinde saha ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Son dakika haber... Bozkır Devlet Hastanesinde saha ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre Bozkır Devlet Hastanesi'nde 2022 yılı saha ve masa başı tatbikatı yapıldı.

Bozkır Devlet Hastanesi'nde 2022 yılı saha ve masa başı tatbikatı yapıldı.

Bozkır Devlet Hastanesi Afet ve Acil Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak maksadıyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, kurum çalışanları, öğrenciler, gözlemciler ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı.

AA / Yakup Çetin - Güncel

Devlet Hastanesi Bozkır Güncel Haberler Son Dakika

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