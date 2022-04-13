Son dakika haber | Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Son dakika haberler: İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Assaf (34) için Kalkilya kentine bağlı Kafr Lakif beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Assaf (34) için Kalkilya kentine bağlı Kafr Lakif beldesinde cenaze töreni düzenlendi.