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Son dakika haber | Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Son dakika haber | Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Turan (54) yönetimindeki 10 K 2870 plakalı motosiklet, kırsal Ergili Mahallesi'nde devrildi.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Turan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Turan'ın cenazesi, Bursa Adli Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel

Mustafa Turan Balıkesir Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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