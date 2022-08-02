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Son dakika haber! Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var

Son dakika haber! Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var

Son dakika haber: ANKARA'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırı ile ilgili gözaltında bulunan 3 kişinin bağlantıları araştırılıyor.

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ANKARA'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırı ile ilgili gözaltında bulunan 3 kişinin bağlantıları araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" dedi

Ahmet Ozan K. (24), geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 ayrı noktada cemevlerine saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Ahmet Ozan K., içeride oturanların üzerine sandalye fırlattı, bir kadını da kesici aletle yaralayarak kaçtı. Eskişehir'e giderken polis tarafından yakalanan Ahmet Ozan K. ile birlikte yakın arkadaşı Çağdaş Can B. ve B.G. gözaltına alındı. Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan önce Eskişehir'de Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara'ya gelip olayı gerçekleştirildiği öğrenildi. Çağdaş Can B.'nin, geçmiş dönemlerde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emniyette işlemleri süren şüphelilerin bağlantılarını araştırmaya devam ediyor. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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