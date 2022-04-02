Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Haberler

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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanında Malatya Valisi Aydın Baruş ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatına geçen Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İnşaatta inceleme yapan Karaismailoğlu, şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı, Malatya, Güncel, Haberler

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