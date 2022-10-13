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Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yaptılar! Yer Bağcılar ama olayda Türk yok

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Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yaptılar! Yer Bağcılar ama olayda Türk yok

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan ve Ukraynalıların araçlarına çevirme yapan İranlılar 1500 euroyu aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri ise 3 kişiyi yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna uyruklu V.A'nın, 7 Ekim'de Güneşli Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde 1500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.

V.A'nın otomobilindeki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, zanlıların İran uyruklu Mohsen R. (41), Farhat K. (41) ve Karım B. (63) olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın 1500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.

Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Münir Karaloğlu Bağcılar Ukrayna 3. Sayfa Güncel Haberler

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