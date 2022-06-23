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Son dakika haber! Arı paniği, kazaya neden oldu: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Şafak Taşoyar - Güncel
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Son dakika haber! Arı paniği, kazaya neden oldu: 3 yaralı

Son dakika haber... TEKİRDAĞ'da, seyir halindeyken camından içeri arı giren otomobil, sürücü Enes Özkan'ın kontrolü kaybetmesiyle takla attı.

TEKİRDAĞ'da, seyir halindeyken camından içeri arı giren otomobil, sürücü Enes Özkan'ın kontrolü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Özkan'ın kullandığı 34 BD 2540 plakalı otomobile, seyir halindeyken, açık olan camdan arı girdi. Tedirgin olan Özkan'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada Özkan ile araçtaki Hatice T. ve Melek C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Enez Özkan, ilk ifadesinde, açık olan camdan içeri arı girdiğini, kulağına konmasıyla kontrolü kaybettiğini ve aracın devrildiğini söyledi. Yaralılar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel

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