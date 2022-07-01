Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 25 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 25 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Mamak ve Yenimahalle'deki iki adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, narkotik dedektör köpeği "Mişa"nın da kullanıldığı aramalarda 25 kilo 800 gram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira bulundu. Zanlılar hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. AA / Sertaç Bulur - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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