Erzurum haber! Erzurum'da kuzenlerin 'minibüs' kavgası:  8 yaralı

ERZURUM'da, amca çocukları arasında, yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve 'sallama' denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde meydana geldi. Karayazı ilçesine yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı. Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti. Tartışmanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve 'sallama' denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, kavgaya sonlandırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin Aydın ve Erkan Girgin, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu.