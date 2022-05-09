Alanya'da arazide çıkan ot yangını muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Alanya'da arazide çıkan ot yangını muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde arazide çıkan ot yangını, yakındaki muz ve yeni dünya bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde arazide çıkan ot yangını, yakındaki muz ve yeni dünya bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Dinek Mahallesi'nde muz ve yeni dünya bahçeleri arasındaki arazide bulunan kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, alevler meyve bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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