Son dakika haber... Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre BARTIN'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. BARTIN'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Kabagöz köyünde meydana geldi. Kent merkezinden arkadaşı M.G. ile birlikte Kabagöz köyündeki evlerine dönen Sefai Yılancı, köyün girişinde motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yılancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar Sefai Güncel Haberler Son Dakika

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