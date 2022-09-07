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Son dakika haber... Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

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Son dakika haber... Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Son dakika haberlerine göre BARTIN'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

BARTIN'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Sefai Yılancı (37) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kabagöz köyünde meydana geldi. Kent merkezinden arkadaşı M.G. ile birlikte Kabagöz köyündeki evlerine dönen Sefai Yılancı, köyün girişinde motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yılancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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