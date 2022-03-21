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Son dakika haber | Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haber | Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri: Adana'nın Seyhan ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Reşatbey Mahallesi'ndeki binanın 5. katında Abdullah A'ya ait evden duman çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İlk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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