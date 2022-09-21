Tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü! Birinin hamile olduğu ortaya çıktı

K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.