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İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fatma Işıklı yönetimindeki 01 EAF P5 plakalı otomobil ile Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Hüseyin Azgın idaresinde 70 AAR 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazadan sürücüler ile Azgın'ın eşi Fatma Azgın, 6 aylık kızı ile 7 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

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