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Son dakika haber | ABD'de hafta sonu silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika haber | ABD'de hafta sonu silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

AA / Betül Yürük - Güncel

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