Yeni Zelanda'daki terör saldırısının 3. yılında Ankara'da barış sempozyumu düzenlendi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 3 yıl önce Nur Camisi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Hacı Davud Nabi'nin oğlu Yama Nabi, "Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da dünya ve tarih için karanlık bir gün yaşandı. 51 kişi şehit oldu. Onlar şehit olurken dahi dünyaya İslam'ı temsil etti." dedi.

Christchurch kentinde 2019'da cuma namazı sırasında Müslümanları hedef alan terörist saldırının yıl dönümü dolayısıyla Uluslararası Bilgi ve Alı Derneği (Bilal) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesinde "Hello Brother Dünya Barış Sempozyumu" düzenlendi.

Yama Nabi, onur konuğu olarak yaptığı konuşmada, Ankara'da olmaktan şeref duyduğunu, etkinliğin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Nabi, babasının eski Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal girişiminde ülkesini terk edip Yeni Zelanda'ya yerleştiğini, annesi ve kardeşlerine bu ülkede daha iyi bir hayat kurmak için uğraştığını anlattı.

Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısına ilişkin Nabi "15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da dünya ve tarih için karanlık bir gün yaşandı. 51 kişi şehit oldu. Onlar şehit olurken dahi dünyaya İslam'ı temsil etti. Babamın (Hacı Davud Nabi) son sözü saldırgana 'Hello brother (merhaba kardeş)' olmuştu. İşte bu, bizim temsil ettiğimiz şey." dedi.

"Eyleme geçelim"

Aktivist Osama Qashoo da İslamofobi'nin olumsuz yanına rağmen Müslümanlara birlikte ve güçlü olmak için bir konum sunduğunu belirterek "Bu, bizi güçlendiren ve eşsiz hale getiren bir pozisyon." diye konuştu.

Kendisinin bir aktivist olarak daima eylemden yana olduğunu, bilginin ancak eylemle birleştirilerek bir dönüşüm sağlanabileceğini aktaran Qashoo "Ne yapacağız? Çok basit ve kolay. Eyleme geçelim. Çiftçi de olsan, kasap da olsan, öğretmen de olsan öğrenci de olsan eyleme geçebilirsin." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine Tarrant 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan, cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlemişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.