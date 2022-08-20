Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı (2) Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, Astsubay E.B.'yi av tüfeği ile vuran İbrahim K., jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. ŞÜPHELİ YAKALANDI İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, Astsubay E.B.'yi av tüfeği ile vuran İbrahim K., jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yiğit SOYLU/İZMİR, - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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