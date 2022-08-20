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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı (2)

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı (2)

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Son dakika gündem haberi... ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, Astsubay E.B.'yi av tüfeği ile vuran İbrahim K., jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, Astsubay E.B.'yi av tüfeği ile vuran İbrahim K., jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yiğit SOYLU/İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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