Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı - Hakan Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: VAN'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Özalp yönüne giden Rıfat Akyüz yönetimindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet, saat 11.00 sıralarında Erçek Gölü mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Rıfat Akyüz, aracı yol kenarına çekip indi. Yoldan geçen diğer sürücülerin su ve yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Yangın, Özalp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title