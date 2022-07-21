Son dakika gündem: Rusya'nın saldırıları altındaki Harkiv'de doğum ve yenidoğan üniteleri - Haberler

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Son dakika gündem: Rusya'nın saldırıları altındaki Harkiv'de doğum ve yenidoğan üniteleri

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv'de, savaşın gölgesinde zor şartlarda hizmet vermeye devam eden bir doğum hastanesindeki sezaryen ile doğum ve yenidoğan üniteleri görüntülendi.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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