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Son dakika gündem: Pompalı tüfekle vurulan iki arkadaştan biri öldü

Demirören Haber Ajansı - Can Çelik - Güncel
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Son dakika gündem: Pompalı tüfekle vurulan iki arkadaştan biri öldü

Son dakika haberleri... ADANA'da tartıştıkları kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan iki arkadaştan Kadir Çakır, kaldırıldığı hastanede öldü.

ADANA'da tartıştıkları kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan iki arkadaştan Kadir Çakır, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Çakır ve arkadaşı S.A. yolda karşılaştıkları D.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle D.T., iki arkadaşa pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden iki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kadir Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Kadir Çakır'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Gülbahçesi Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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