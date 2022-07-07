Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2) Son dakika gündem haberi: BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Koca Hulusi Akar Güncel Haberler Son Dakika

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