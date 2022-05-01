Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Güncel
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Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araç 5 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Güncel