Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

AA - Ümit Yorulmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu şehit Ömer Şenel'in babası ve annesi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu şehit Ömer Şenel'in babası ve annesi yaralandı.

Cemal Şenel (67) yönetimindeki 37 AJ 993 plakalı otomobil, Bahçe Semti mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Uçurumun yarısında ağaca çarparak duran otomobilde sıkışan Cemal Şenel ve eşi Emine Şenel'i kurtarmak için Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu sıkıştıkları araçtan ekipler tarafından kurtarılan Cemal ve Emine Şenel çifti ilk müdahalenin ardından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Abana Kaymakamı Salih Ağar ve Belediye Başkanı Yunus Akgül şehit ailesinin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cemal ve Emine Şenel çiftinin oğlu Ömer Şenel, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kontrolünü sağlayan emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

AA / Ümit Yorulmaz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title