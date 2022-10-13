Bıçakladığı husumetlisini çevredekilerin tepkisine aldırmadan tarlaya sürükleyip darbetti Güncel Haberler Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında alacak meselesi yüzünde husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsı darbettiği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek uzaklaştı. Birecik-Nizip kara yolu yakınlarında bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda Mehmet Yılmaz, aralarında uzun süredir alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Dündar Karayılan ile konuşmak için bir araya geldi. BIÇAKLAYIP TARLAYA BIRAKTI Otomobilde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Yılmaz, otomobilindeki bıçakla Dündar Karayılan'ı yaraladı ve daha sonra aracından indirip sürükleyerek yol kenarındaki tarlaya bıraktı. OLAYI GÖRENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ Yaralıya yerdeyken de vuran Mehmet Yılmaz, olayı görenlerin tepkisine aldırış etmedi, otomobiline binerek uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar Karayılan, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şüpheli Mehmet Yılmaz ise polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Yılmaz Şanlıurfa Birecik 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bıçakladığı husumetlisini çevredekilerin tepkisine aldırmadan tarlaya sürükleyip darbetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.