Hayvan ticareti yapanlara 14 ilde operasyon

İSTANBUL merkezli 14 ilde aralarında egzotik ve yaban hayvanların da bulunduğu hayvan kaçakçılarına operasyon düzenlendi. 62 adrese eş zamanlı yapılan 303 hayvan ele geçirildi. Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı yasak olan yabani hayvanların ticaretini yaptıkları yönünde ihbar edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 yıl süren fiziki ve teknik takip sonucu, bugün saat 06.30 sıralarında İstanbul merkez olmak üzere Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lira olan, çeşitli türlerde 52 papağan, 1 kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 Resius ve Makak, 7 boa yılanı, 24 leopar gecko, 4 iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 sincap, 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek ve 4 Scottish ve British cinsi kedi ele geçirildi. Toplam 303 yabani hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.