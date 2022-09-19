Son dakika gündem: Giresun'da örtü yangını, ormana sıçramadan kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberine göre - Giresun'da örtü yangını, ormana sıçramadan kontrol altına alındı Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - Giresun'da örtü yangını, ormana sıçramadan kontrol altına alındı GİRESUN - Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çamoluk Orman İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurukol mahallesinin mera olarak kullandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alucra Orman İşletme Şefliği, Çamoluk Belediyesi, Gölova Belediyesi, Çamoluk Kaymakamlığına ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek ormanlık alana 50 metre mesafe kala yangın kontrol altına alındı. Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. Çıkan yangında 17 hektarlık arazi zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Bekiroğlu Çamoluk Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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