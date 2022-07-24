Son dakika gündem: Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2) Son dakika gelişmesine göre AFGAN UYRUKLU MORTEZA ÖLDÜKaza sonrası ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan çocuklardan 8 yaşındaki Afgan uyruklu Morteza Tahari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. AFGAN UYRUKLU MORTEZA ÖLDÜ Kaza sonrası ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan çocuklardan 8 yaşındaki Afgan uyruklu Morteza Tahari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.