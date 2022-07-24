Son dakika gündem: Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2) - Haberler

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Son dakika gündem: Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Arife Defne Arslan - Güncel
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Son dakika gündem: Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2)

Son dakika gelişmesine göre AFGAN UYRUKLU MORTEZA ÖLDÜKaza sonrası ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan çocuklardan 8 yaşındaki Afgan uyruklu Morteza Tahari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AFGAN UYRUKLU MORTEZA ÖLDÜ

Kaza sonrası ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan çocuklardan 8 yaşındaki Afgan uyruklu Morteza Tahari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güncel Haberler Son Dakika

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