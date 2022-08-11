Haber : Son dakika gündem: Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ile yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ile yakalandı

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Son dakika gündem haberi: Bakan Soylu: Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Bakan Soylu: Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Plastik Ebu Ali Güncel Haberler Son Dakika

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