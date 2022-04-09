Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfını ziyaret etti.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programının ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde teravih namazını kılan Oktay, ardından esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfını da ziyaret eden Oktay, vakıf yöneticileriyle Aşk Vakfı Kütüphanesi'nde sohbet etti. Ardından Şeyh Ahmet Efendi Türbesi'ni ziyaret eden Oktay, burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Fuat Oktay, program kapsamında Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.