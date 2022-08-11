Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik... Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak." Güncel AA / Hande İlbeyi Canca Recep Tayyip Erdoğan HES Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik... - Haberler

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