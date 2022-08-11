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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik...

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak."

AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan HES Güncel Haberler Son Dakika

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