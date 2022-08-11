Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik...
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak."
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel