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Son dakika gündem: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, müzisyen Onur Şener'in cenaze törenine katıldı (1)

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre İstek parçası çalmadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

İstek parçası çalmadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. (1)

Kaynak: AA / Emirhan Türker - Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı Kemal Kılıçdaroğlu Onur Şener Güncel Haberler Son Dakika

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