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Son dakika gündem: Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

Son dakika gündem: Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

Son dakika haber: DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Küçük Melen mevkisinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Suat Öztürk, iddiaya göre, otelin jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suat Öztürk'ü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suat Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Suat Öztürk Güncel Haberler Son Dakika

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