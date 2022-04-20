Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA KADINLAR DEMET ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO ETTİ - Haberler

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Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA KADINLAR DEMET ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da toplanan bir grup kadın, Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa'da toplanan bir grup kadın, Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda saat 19.30'da toplanarak, önceki gün Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Demet Arslan'ın fotoğrafları ve dövizler bulunan kadınlar slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapan Cansu Tanrıverdi, Öfkeliyiz çünkü ülkemizde her gün artan kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini biliyoruz. Önlemler alınırsa, dava süreçleri etkin yürütülürse, yasalar uygulanırsa ve ceza indirimleri kaldırılırsa kadın cinayetleri durdurulabilir. dedi.

Grup basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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