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Son Dakika! Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güncel Haberler

Son dakika! Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı Uğur Demirok, bu yıl da faaliyetlerine yurt dışında devam ediyordu.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Uğur Demirok Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Hüseyin Kaan:

Helal olsun Mit'e Allah yardımcıları olsun.

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Demir Acer :

aferin mite )))

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