Son dakika! Filistin İskan Bakanı: 'Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor'

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, "Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" söyledi.

Resmi temasları kapsamında Tunus'a gelen Ziyara, Tunus İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" ifade eden Ziyara, İsrail'in, gazetecileri, sivilleri, ağaçları, binaları ve her türlü yaşam yollarını hedef almaktan çekinmediğini belirtti.

"Tunus'un Filistin devrimini ve intifadayı destekleyen tutumundan" övgüyle söz eden ve Tunus'taki yetkilileri Filistin'i ziyaret etmeye çağıran Ziyara, üst düzey ziyaretlerin, İsrail işgaline karşı Filistin halkının yanında bir duruş olduğuna dikkati çekti.

Tunuslu Bakan Zaferani de Tunus'un Filistin halkına, tüm kurumlarına ve adil davasına olan desteğini vurguladı.

Basın toplantısında ayrıca ikili, eylül ayında Tunus'ta düzenlenecek Tunus-Filistin Ortak Komitesi sırasında iki ülke arasında tecrübe paylaşımını içeren bir mutabakat zaptı imzalanması konusunda anlaştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.