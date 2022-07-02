Son dakika: İSTANBUL-ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ARACINA DÜZENLENEN MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI KAMERADA

MALTEPE'de, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına dün sabah saatlerine doğru molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Dede'nin aracında maddi hasar meydana gelirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.25 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyli saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, elde edilen delilleri torbalara koyarak muhafaza altına aldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin olay yerine geldiği, başka bir binanın girişindeki basamaklara oturarak saldırı hazırlığı yaptığı görüldü. Şüphelilerden biri yerden aldığı taş ile aracın arka camını kırarken, diğer şüphelinin ise yanan molotofu camdan içeri attığı ve birlikte olay yerinden koşarak ayrıldıkları görüntülere yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel