Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü Son dakika gündem haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. R.K. (16) idaresindeki 72 DT 300 plakalı buğday hasadında kullanılan çift römorklu traktör, Gözeli kara yolunun Kavak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan R.K, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan R.K, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Fevzi Dağ - Güncel Sivrice Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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