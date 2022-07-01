Son Dakika! E-ticaret sektöründe tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

HAKSIZ REKABETİN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

Teklife göre net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların lisanslandırılması, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesinin engellenmesi bulunuyor.

RAKİPLERİ DIŞLAYICI REKLAM VE İNDİRİM FAALİYETLERİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Net işlem hacmi 30 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunmaması ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaması bulunuyor.

UYGULANACAK KISITLAMALAR

Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin sınırlamalar getirilmesi, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetlerinin kısıtlanması getiriliyor.