Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan...
AA - Barış Kılıç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz"
AA / Barış Kılıç - Güncel