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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan...

AA - Barış Kılıç - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz"

AA / Barış Kılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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